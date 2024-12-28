Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве

В Николаеве и на юге Николаевской области зафиксированы взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Первые звуки разрывов прогремели в 01:29 по московскому времени.

На территории региона объявлена воздушная тревога, работают системы противовоздушной обороны. Согласно данным телеканала ТСН, аналогичные взрывы в ночь на 28 декабря произошли и в Очакове.