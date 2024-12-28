Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 00:32

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве

В Николаеве и на юге Николаевской области зафиксированы взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Первые звуки разрывов прогремели в 01:29 по московскому времени.

На территории региона объявлена воздушная тревога, работают системы противовоздушной обороны. Согласно данным телеканала ТСН, аналогичные взрывы в ночь на 28 декабря произошли и в Очакове.

Новости СВО. ВС РФ окружают Покровск, освободили Старицу в Харьковской области, на Украине готовы забирать подростков, 28 декабря
Новости СВО. ВС РФ окружают Покровск, освободили Старицу в Харьковской области, на Украине готовы забирать подростков, 28 декабря

Напомним, что за минувшую неделю Вооружённые силы России нанесли по Украине один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием. Целями нашей армии стали энергетические объекты, которые питали предприятия вражеского ВПК, а также оружейные цеха и учебные центры операторов БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar