Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве
В Николаеве и на юге Николаевской области зафиксированы взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Первые звуки разрывов прогремели в 01:29 по московскому времени.
На территории региона объявлена воздушная тревога, работают системы противовоздушной обороны. Согласно данным телеканала ТСН, аналогичные взрывы в ночь на 28 декабря произошли и в Очакове.
Напомним, что за минувшую неделю Вооружённые силы России нанесли по Украине один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием. Целями нашей армии стали энергетические объекты, которые питали предприятия вражеского ВПК, а также оружейные цеха и учебные центры операторов БПЛА.
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