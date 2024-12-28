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28 декабря, 03:14

МГЛУ: Сотни тысяч украинцев совершают мошеннические звонки россиянам

Сотни тысяч человек на Украине участвуют в мошеннических схемах с телефонными звонками, которые нацелены на обман доверчивых россиян. Об этом сообщил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев, его слова приводит РИА «Новости».

Эксперт подчеркнул, что украинцы очень активно практикуют этот вид мошенничества, организовав около трёх тысяч специальных офисов по всей стране. В одном только Днепропетровске противозаконной деятельностью занимаются около 60 тысяч человек, привёл пример Силантьев.

«То есть это полноценная отрасль злодейской экономики», — резюмировал собеседник агентства.

Эксперт ответил, прекратятся ли звонки мошенников после закрытия международных колл-центров
Эксперт ответил, прекратятся ли звонки мошенников после закрытия международных колл-центров

На фоне распространения мошеннических схем в России уже предложили запретить звонки в мессенджерах. Инициатива Минцифры и Роскомнадзора направлена на блокировку основного канала связи, которым пользуются преступники.

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Shutterstock / FOTODOM / PR Image Factory

Анатолий Цейко
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