Роскомнадзор верифицировал почти 50 тысяч страниц с 10 тысячами фолловеров
С начала действия новых правил регистрации страниц с аудиторией более 10 тысяч человек Роскомнадзор получил от авторов более 135 тысяч соответствующих заявлений. Окончательно же процедуру верификации прошли свыше 49 тысяч каналов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.
«Отклонено более 30 тысяч заявлений», — добавили в ведомстве.
Норма, обязывающая каналы с аудиторией более 10 тысяч человек предоставлять данные в РКН, вступила в силу 1 ноября. Решение о включении в реестр принимается в течение трёх рабочих дней после подтверждения. Пройти регистрацию могут физические и юридические лица, а также ИП.
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