Чубайс снизил исковое требование по делу о краже имущества на 5 млн рублей

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс снизил исковые требования по делу в отношении своего бывшего делового партнёра Ильи Сучкова и других фигурантов, которых бывший руководитель компании обвинил в краже имущества, с 70 до 65 миллионов рублей. Актуальные детали на заседании Хамовнического суда Москвы огласил прокурор, сообщили в ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых.

По словам юриста, сторона защиты выступила против такого решения, так как за всё время судебных разбирательств потерпевший ни разу не явился на заседания. В остальном же позиция Чубайса не изменилась, и он продолжает требовать привлечения обидчиков к уголовной ответственности. Рассмотрение дела продолжится 16 января 2025 года.