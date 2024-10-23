Володин призвал экстрадировать Чубайса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением экстрадировать в Россию бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, раскритиковав реформу российской электроэнергетики, проведенную под его руководством.
Володин напомнил об обещаниях отдать электроэнергетику частникам, чтобы те начали развивать мощности. А на самом деле новые мощности, со слов спикера Госдумы, вводятся в атомной и гидроэнергетике, а частные компании тем временем лишь обогащались и покупали недвижимость за границей.
«Давайте называть вещи своими именами. Где Чубайс? Нужно его экстрадировать», — призвал политик.
Напомним, что в марте 2022 года после начала спецоперации Анатолий Чубайс решил покинуть Россию, оставив пост спецпредставителя российского лидера по вопросам устойчивого развития. Это воспринялось обществом как побег, поскольку делалось явно второпях. Дорога жизни привела бывшего руководителя Администрации Президента РФ в Израиль, где он создал Центр российских исследований, который теперь старается понять, почему страна отказалась от своего западного курса и почему этому не помешали либералы.
ТАСС / Михаил Метцель, Петр Ковалев