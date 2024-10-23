Володин призвал экстрадировать Чубайса

Володин напомнил об обещаниях отдать электроэнергетику частникам, чтобы те начали развивать мощности. А на самом деле новые мощности, со слов спикера Госдумы, вводятся в атомной и гидроэнергетике, а частные компании тем временем лишь обогащались и покупали недвижимость за границей.