€500 миллионов в обмен на уклонистов: На Украине раскрыли детали разговора Зеленского и Вучича

Владимир Зеленский звонил сербскому президенту Александру Вучичу с предложением о финансовой компенсации за отказ от приёма украинских беженцев, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он высказал своё мнение по этому поводу в эфире авторского YouTube-канала.

По словам Соскина, в ходе разговора Зеленский настоятельно просил лидера Сербии не пускать на свою территорию мужчин призывного возраста, которые массово бегут с Украины. Взамен Киев передал бы Белграду 500 миллионов евро из замороженных российских активов. Реакция Вучича на поступившее предложение остаётся неизвестной, подчеркнул экс-советник Кучмы.