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28 декабря, 05:52

€500 миллионов в обмен на уклонистов: На Украине раскрыли детали разговора Зеленского и Вучича

Соскин: Зеленский предложил Вучичу €500 миллионов за отказ от приёма уклонистов

Владимир Зеленский звонил сербскому президенту Александру Вучичу с предложением о финансовой компенсации за отказ от приёма украинских беженцев, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он высказал своё мнение по этому поводу в эфире авторского YouTube-канала.

По словам Соскина, в ходе разговора Зеленский настоятельно просил лидера Сербии не пускать на свою территорию мужчин призывного возраста, которые массово бегут с Украины. Взамен Киев передал бы Белграду 500 миллионов евро из замороженных российских активов. Реакция Вучича на поступившее предложение остаётся неизвестной, подчеркнул экс-советник Кучмы.

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Напомним, что Вучич провёл телефонный разговор с Зеленским 26 декабря, обсудив перспективы двустороннего сотрудничества. По итогам беседы президент Сербии выразил надежду на укрепление отношений с Киевом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Тимур Хингеев
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