Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 05:11

В Казани ограничили работу аэропорта

Росавиация сообщила о временном ограничении работы аэропорта в Казани

В аэропорту Казани введены временные ограничения, сообщает пресс-служба Росавиации. Они начинают действовать с 6:00 по московскому времени (что соответствует времени Республики Татарстан). Эти меры направлены на обеспечение безопасности полётов гражданских авиалайнеров.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аналогичные ограничения были введены в аэропорту Казани и днём ранее. Спустя некоторое время их отменили. О происшествиях на территории города и области не сообщалось.

Ограничения на приём и вылет авиарейсов введены в аэропорту Сочи
Ограничения на приём и вылет авиарейсов введены в аэропорту Сочи
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GARIS201

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar