В Казани ограничили работу аэропорта
Росавиация сообщила о временном ограничении работы аэропорта в Казани
В аэропорту Казани введены временные ограничения, сообщает пресс-служба Росавиации. Они начинают действовать с 6:00 по московскому времени (что соответствует времени Республики Татарстан). Эти меры направлены на обеспечение безопасности полётов гражданских авиалайнеров.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аналогичные ограничения были введены в аэропорту Казани и днём ранее. Спустя некоторое время их отменили. О происшествиях на территории города и области не сообщалось.
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