В Казани ограничили работу аэропорта

В аэропорту Казани введены временные ограничения, сообщает пресс-служба Росавиации. Они начинают действовать с 6:00 по московскому времени (что соответствует времени Республики Татарстан). Эти меры направлены на обеспечение безопасности полётов гражданских авиалайнеров.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщили в пресс-службе Росавиации.