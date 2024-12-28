В ЕС заработала директива о едином типе зарядки смартфонов
В странах Евросоюза с 28 декабря начала действовать директива о едином типе зарядок для смартфонов формата USB-C. Данный документ опубликован на сайте ЕС.
Обойти такое ограничение смогут лишь производители портативных компьютеров и совсем малых гаджетов, на которые данный разъём не установить. Отмечается, что теперь пользователям не потребуется множество зарядных кабелей для всех устройств. Ожидается, что директива положительно повлияет на сокращение отходов и выбросы углекислого газа.
Недавно эксперт Сергей Биржевой объяснил, почему оставлять зарядку в розетке небезопасно и неэкологично. Возможен перегрев и возгорание, а также излишнее потребление электричества. Помимо того, из-за оставления зарядки в розетке вы увеличиваете углеродный след.
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