В ЕС заработала директива о едином типе зарядки смартфонов

В странах Евросоюза с 28 декабря начала действовать директива о едином типе зарядок для смартфонов формата USB-C. Данный документ опубликован на сайте ЕС.

Обойти такое ограничение смогут лишь производители портативных компьютеров и совсем малых гаджетов, на которые данный разъём не установить. Отмечается, что теперь пользователям не потребуется множество зарядных кабелей для всех устройств. Ожидается, что директива положительно повлияет на сокращение отходов и выбросы углекислого газа.