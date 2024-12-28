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28 декабря, 06:51

В МЧС опровергли сообщение о звуке, похожем на взрыв в Арамиле

В ночь на 28 декабря в городе Арамиль Свердловской области местные жители пожаловались на резкий и оглушительный хлопок, похожий на взрыв. Утверждалось, что от взрывной волны задребезжали стёкла в окнах. Однако в МЧС не нашли подтверждения случившемуся.

«Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте не поступало», – сообщили kp.ru в пресс-службе Главного управления МЧС по Свердловской области.

Ведомство также отметило, что пожарно-спасательные подразделения находятся в полной готовности для выезда на места происшествия.

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Напомним, накануне жители Свердловской области пожаловались на громкий звук, похожий на взрыв. Горожане проснулись посреди ночи от мощной ударной волны. Точно определить источник не удалось, многие предположили, что тот доносился со стороны карьера или же полигона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Мария Любицкая
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