В МЧС опровергли сообщение о звуке, похожем на взрыв в Арамиле

В ночь на 28 декабря в городе Арамиль Свердловской области местные жители пожаловались на резкий и оглушительный хлопок, похожий на взрыв. Утверждалось, что от взрывной волны задребезжали стёкла в окнах. Однако в МЧС не нашли подтверждения случившемуся.

«Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте не поступало», – сообщили kp.ru в пресс-службе Главного управления МЧС по Свердловской области.

Ведомство также отметило, что пожарно-спасательные подразделения находятся в полной готовности для выезда на места происшествия.