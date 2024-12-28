«В ведре мешок»: Готовивший покушения в РФ агент Киева прятал СВУ в кошачьем наполнителе
Готовивший покушения в РФ агент ГУР прятал взрывчатку в кошачьем наполнителе
Украинский агент, задержанный при попытке устроить подрыв военного блогера и офицера Минобороны, признался, где прятал СВУ. Оказалось, что его он положил в пакет с кошачьим наполнителем. Соответствующее видео распространила пресс-служба ФСБ России.
Задержанный рассказал сотрудникам ФСБ, что СВУ было спрятано в пакете с кошачьим наполнителем. Видео © ФСБ
«В этом доме в мастерской за гаражом находится взрывное устройство. Справа под верстаком стоит ведро, в ведре мешок, в мешке пакет кошачьего наполнителя. В наполнителе закопано устройство», — сказал задержанный.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что ФСБ предотвратила теракты против офицера Минобороны и военного блогера. В связи с подготовкой этих терактов был задержан россиянин, действовавший по указанию украинской военной разведки.
ФСБ