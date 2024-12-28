Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 07:59

В аэропорту Казани сняли временные ограничения

Росавиация: Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты

В международном аэропорту Казани сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Воздушная гавань возобновила работу в 10:05 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропорту Казани с 10:05 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — указано в сообщении.

Во время действия временных ограничений направлявшиеся в аэропорт Казани авиарейсы из Томска, Сургута и Кемерова были перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске.

Летящий в Казань самолёт из Красноярска перенаправили на аэродром Бегишево
Летящий в Казань самолёт из Красноярска перенаправили на аэродром Бегишево

Напомним, в аэропорту Казани ввели временные ограничения с 06:00 по московскому времени. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы авиагавани принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JHcreative

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar