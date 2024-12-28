В аэропорту Казани сняли временные ограничения

В международном аэропорту Казани сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Воздушная гавань возобновила работу в 10:05 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропорту Казани с 10:05 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — указано в сообщении.

Во время действия временных ограничений направлявшиеся в аэропорт Казани авиарейсы из Томска, Сургута и Кемерова были перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске.