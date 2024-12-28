В России ужесточили наказание за вооружённый мятеж

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за участие или организациб вооружённого мятежа, повлекшего смерть или другие тяжкие последствия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь наказание за организацию вооружённого мятежа составит от 15 до 20 лет лишения свободы (ранее было от 12 до 20 лет) с ограничением свободы до двух лет. Участие в мятеже будет караться заключением от 12 до 20 лет с ограничением свободы на два года. Ранее такое наказание предусматривалось только «за активное участие».

Также уточняется, что в случае гибели человека или иных тяжких последствий осуждённому будет выписан штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей.

Ещё один закон, который подписал президент, лишает пожизненно осуждённых за вооружённый мятеж или терроризм права на условно-досрочное освобождение (УДО).