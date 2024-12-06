В ГД одобрили наказание за помощь в деятельности против безопасности России

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству поддержал поправку, предлагающую ввести уголовное преследование за помощь противнику в действиях, которые явно угрожают безопасности России. Эта поправка была утверждена перед вторым чтением законопроекта, касающегося ужесточения наказаний за вооружённые мятежи, согласно данным из Думской базы.

Поправка предполагает добавление новой статьи 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации) в Уголовный кодекс РФ. В ней говорится о том, что иностранные граждане или лица без гражданства, находящиеся на территории России, не могут оказывать финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь противнику в действиях, направленных против безопасности государства. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с возможным штрафом до 500 тысяч рублей.