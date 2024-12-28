Учёные бьют тревогу из-за скопления космического мусора на орбите Земли

«Число объектов, которые мы запустили в космос за последние четыре года, растёт в геометрической прогрессии. Мы движемся к ситуации, которая всегда приводила нас в ужас» , — приводит его слова телеканал CNN.

Со слов профессора, наибольшую опасность представляет космический мусор, находящийся на расстоянии 35 тысяч км от Земли, так как именно на этой орбите вращаются телекоммуникационные спутники. При этом ни один из учёных не может с уверенностью сказать, как избежать синдрома Кесслера — гипотетического процесса, который может сделать околоземное пространство непригодным для спутников. Если синдром Кесслера наступит, столкновение двух объектов на орбите приведёт к образованию множества осколков, которые будут сталкиваться с другими объектами и создавать ещё больше осколков. Из-за этого, считают специалисты, человечество может на долгие годы лишиться полётов в космос.