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28 декабря, 09:16

Учёные бьют тревогу из-за скопления космического мусора на орбите Земли

CNN: Скопление космического мусора может привести к катастрофе на орбите

Массивное скопление космического мусора на околеземной орбите может обернуться настоящей катастрофой. Данным мнением поделился профессор Аризонского университета Вишну Редди.

«Число объектов, которые мы запустили в космос за последние четыре года, растёт в геометрической прогрессии. Мы движемся к ситуации, которая всегда приводила нас в ужас», — приводит его слова телеканал CNN.

Со слов профессора, наибольшую опасность представляет космический мусор, находящийся на расстоянии 35 тысяч км от Земли, так как именно на этой орбите вращаются телекоммуникационные спутники. При этом ни один из учёных не может с уверенностью сказать, как избежать синдрома Кесслера — гипотетического процесса, который может сделать околоземное пространство непригодным для спутников. Если синдром Кесслера наступит, столкновение двух объектов на орбите приведёт к образованию множества осколков, которые будут сталкиваться с другими объектами и создавать ещё больше осколков. Из-за этого, считают специалисты, человечество может на долгие годы лишиться полётов в космос.

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А ранее Life.ru рассказывал, как искусственный интеллект помог раскрыть происхождение спутников Марса. Согласно компьютерному моделированию, Фобос и Деймос не являются ни захваченными астероидами из межпланетного пространства, ни естественными спутниками, образованными из материала Красной планеты.

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Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Мария Любицкая
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