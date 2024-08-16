Ракета в хлам: На орбите наблюдают обломки серьёзного взрыва Обнаружены около 300 фрагментов размером от 10 сантиметров, но на самом деле их гораздо больше, просто остальные мельче и потому недоступны для отслеживания. 15 августа, 21:14 На орбите замечены последствия серьёзного взрыва. Обложка © Шедеврум

Это изображение журналистам предоставила компания, которая отслеживает спутники и наблюдает, как проходит каждый космический пуск и каждое развёртывание космического аппарата - Slingshot Aerospace. Как сообщают её специалисты, выделенные в прямоугольники объекты представляют собой только что появившиеся обломки космического мусора.

Обломки взрыва на околоземной орбите 7 августа 2024 года. Фото © spacenews.com/Slingshot Aerospace

Космическое командование США опубликовало на этот счёт официальное заявление. В нём сказано, что в общей сложности наблюдается более 300 фрагментов отслеживаемого мусора. Отметим, что отслеживать на околоземных орбитах удаётся только то, что имеет размер примерно от 10 сантиметров. Таким образом, не приходится сомневаться, что, помимо заметных трёхсот, есть ещё множество более мелких. По данным военного ведомства, непосредственных угроз в данном случае не обнаружено и наблюдения продолжаются.

Следящие за околоземным пространством специалисты сразу определили, что обломки летят там же, где 6 августа 2024 года развернули 18 спутников новой китайской системы связи, аналогичной системе Starlink. Кстати, эти спутники очень похожи на «спейсиксовские». Система получила название «Цяньфань» или в переводе «Тысяча парусов» и должна в итоге насчитывать более 14 тысяч аппаратов. В космос сейчас выведена первая партия. По опубликованным данным, спутники заняли полярные орбиты, то есть движутся перпендикулярно экватору и пролетают над обоими полюсами Земли. Высота орбит - около 800 километров.

Спутники связи «Цяньфань» (художественное изображение). Фото © Space.com/CCTV

При этом выведены они ракетой «Чанчжэн 6А» («Великий поход 6А»), которая, как указывается, поднимает полезный груз на солнечно-синхронную орбиту, а это такая орбита, на которой спутник пролетает над каждой конкретной точкой на поверхности ровно в одно и то же время суток.

Так вот, сами спутники выведены успешно, и взорвались не они. А взорвалась 20-метровая и почти 6-тонная (без топлива) ракетная ступень, которая их вывела. У неё один большой «маршевый» двигатель на керосине и кислороде и 18 маленьких двигателей для маневрирования. На какой высоте взорвалась ступень, не уточняется. По предположению военных, это произошло 7 августа.

Ракета «Чанчжэн 6А» Фото © Wikipedia/China News Service

На высотах примерно от 500 километров космический мусор может бесконтрольно носиться как минимум месяцами, а то и долгие годы. Стоит вспомнить обломки метеоспутника, кстати, тоже китайского - "Фэнъюнь-1С". Его в рамках испытаний противоспутникового оружия уничтожили в 2007 году (разумеется, он был уже «мёртвый», не работающий). Высота его орбиты составляла 865 километров. Через пять лет было подсчитано, что к тому моменту в атмосфере сгорели лишь 6% его обломков, а их было больше двух тысяч (и это только отслеживаемые, то есть крупные).

По последней сводке от Европейского космического агентства, на сегодняшний день в околоземном пространстве находится около 40500 крупных объектов мусора, более миллиона фрагментов размерами от 1 до 10 сантиметров и порядка 130 миллионов песчинок и мелкой щебёнки. При этом в космосе даже песчинка может быть опасна, потому что летает там со скоростями около 7,5 километров в секунду.

Космический мусор – это не только обломки чего-то, а это всё, что не работает и чем нельзя управлять. Если спутник после завершения его службы целенаправленно не свели с орбиты, и он «умер», то он автоматически превращается в неконтролируемый хлам, который может не только врезаться в работающую технику, но и самопроизвольно взорваться, если из него не вытравили остатки топлива и прочих горючих веществ. Именно поэтому добросовестные космические компании «убивают» свои аппараты в положенный срок, даже если эти аппараты ещё прекрасно работают. Стоит упомянуть и то, что далеко не все "живые" спутники способны маневрировать, чтобы уходить от столкновений.

А помимо спутников, на орбите есть космические станции, на которых работают люди. Напомним, МКС летает на высоте 400 с небольшим километров, и её орбита очень сильно отличается от орбит спутников китайского «Старлинка»: она идёт под углом примерно 51 градус к экватору. У спутников системы «Тысяча парусов» на их полярных орбитах, соответственно, угол составляет 90 градусов. Меж тем будущую орбитальную станцию РОС решили отправить на, можно сказать, почти полярную орбиту: с наклонением 97 градусов. Только гораздо более низкую: около 370 километров. В любом случае по мере захламления околоземного пространства усиливается и головная боль баллистиков, которым при каждом внезапном появлении обломка вблизи станции приходится экстренно рассчитывать маневр уклонения.

Авторы Адель Романенкова