В Минздраве дали топовые советы, как построить планы на 2025 год и не разочароваться в них

Для построения целей на следующий год необходимо осознать свои эмоции. В этом случае можно избежать разочарования в намеченных планах, рассказала в беседе с Life.ru младший научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии №9 НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Минздрава РФ Александра Андрианова.

«Эффективное планирование на следующий год включает в себя осознание своих эмоций, реалистичную постановку целей, внедрение практик достижений и самоподдержки для уменьшения риска разочарования», — пояснила эксперт.

Андрианова посоветовала осознать свои эмоции, понять чувства и только потом составлять планы на год. По её словам, важно делать шаги к тому, чтобы воспринимать неуспех как возможность для обучения, а не как окончательное поражение. Также специалист дала и ряд других рекомендаций по формированию целей на 2025 год:

Реалистичные цели: устанавливайте реальные и достижимые цели. Понимание своих лимитов – это ключевой аспект. Выделите приоритеты и принимайте во внимание свои физические и эмоциональные ресурсы. Ставьте цели, которые будут поддерживать ваше психическое здоровье. Краткосрочные и долгосрочные цели: разделите цели на краткосрочные и долгосрочные. Сосредоточьтесь на маленьких, управляемых шагах, которые помогут вам двигаться к более масштабным целям, что увеличит шансы на успех и снизит риск разочарования. Регулярные рефлексии: установите время для регулярной оценки ваших эмоций и прогресса. Пишите дневник или обсуждайте свои планы с доверенным человеком. Это поможет вам быть более объективным в отношении своих ожиданий и корректировать их, если это необходимо. Практика достижений: введите практику каждый месяц или неделю отмечайте свои достижения, даже самые маленькие. Это поможет вам сместить фокус на положительные моменты и снизить вероятность разочарований. Самоподдержка: разработайте стратегии самоподдержки. Могут быть медитация, занятия спортом или хобби. Подходы, которые поддерживают ваше психическое здоровье, помогут вам быть более устойчивым к трудностям.