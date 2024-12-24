Эксперт назвала главный новогодний предрассудок, который высасывает все силы
Эксперт Давидян посоветовала не пытаться закончить все дела до 31 декабря
Многие люди перед Новым годом стараются завершить все свои дела, чтобы подвести итоги и начать жизнь с чистого листа. Однако, загоняя себя в определённые рамки, человек рискует заполучить стресс и хроническую усталость, лишив себя праздника, заявила в интервью радио Sputnik предприниматель, наставник по бизнесу Лиана Давидян.
«Зачем себя загонять в рамки каких-то сроков, если они не связаны серьёзно с другими этапами, официальными датами и отчётностью. Нет никакой необходимости успеть сделать то, что можно доделать после 31 декабря. Это ловушка, в которую мы попадаем практически каждый год», — отметила эксперт.
Она посоветовала воспринимать Новый год как возможность сделать паузу в работе и отдохнуть. Следует вспомнить несколько эпизодов из прошлого года, за которые можно себя поблагодарить, а планы просто отложить на несколько дней.
Также бизнес-наставник рекомендовала использовать метод «трёх почему» или «трёх зачем». Следует подумать о мечте, зачем вам это надо и что будете ощущать, если получите.
«Это рассуждение, которое должно вас привести к формулировке ваших стратегических планов», — подытожила Давидян.
Также россиянам рассказали, как вернуть новогоднее настроение, если оно было потеряно в суете. Покупка продуктов и подарков, украшение дома могут вымотать так, что уже ничего не захочется. Поэтому следует оградить себя от лишних дел и ожиданий. Можно улучшить настроение при помощи какао. Этот напиток повышает продуктивность и обладает мощным антиоксидантным эффектом, укрепляя сердце и сосуды.