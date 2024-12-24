Эксперт назвала главный новогодний предрассудок, который высасывает все силы

Многие люди перед Новым годом стараются завершить все свои дела, чтобы подвести итоги и начать жизнь с чистого листа. Однако, загоняя себя в определённые рамки, человек рискует заполучить стресс и хроническую усталость, лишив себя праздника, заявила в интервью радио Sputnik предприниматель, наставник по бизнесу Лиана Давидян.

«Зачем себя загонять в рамки каких-то сроков, если они не связаны серьёзно с другими этапами, официальными датами и отчётностью. Нет никакой необходимости успеть сделать то, что можно доделать после 31 декабря. Это ловушка, в которую мы попадаем практически каждый год», — отметила эксперт.

Она посоветовала воспринимать Новый год как возможность сделать паузу в работе и отдохнуть. Следует вспомнить несколько эпизодов из прошлого года, за которые можно себя поблагодарить, а планы просто отложить на несколько дней.

Также бизнес-наставник рекомендовала использовать метод «трёх почему» или «трёх зачем». Следует подумать о мечте, зачем вам это надо и что будете ощущать, если получите.

«Это рассуждение, которое должно вас привести к формулировке ваших стратегических планов», — подытожила Давидян.