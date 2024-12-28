Лебедев назвал Россию единственной страной, где есть настоящая свобода
Блогер Лебедев: Настоящая свобода есть только в России, но её надо «продавать»
Артемий Лебедев. Обложка © Telegram / Артемий Лебедев
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что Россия является единственным государством, где по-настоящему есть свобода. С таким заявлением он выступил в своём выпуске новостей в «ВКонтакте».
«Если без шуток, то настоящая свобода есть только в России», — сказал он, добавив, что в РФ не умеют её «продавать».
Артемий отметил, что в Соединённых Штатах Америки регулярно пропагандируют некую свободу, которая в той модели не является таковой.
Недавно Лебедев посоветовал молодёжи заниматься трудотерапией, если постоянно накатывают скука и усталость, а юношам он настоятельно рекомендовал присмотреться к учёбе в Суворовском училище. «Дурь выбивают», отметил блогер.