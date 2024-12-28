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28 декабря, 10:28

«Последние всполохи активности»: В СФ не удивились созданию Киевом «второго фронта» в Африке

Сенатор Широков: Киевский режим ищет варианты моральной компенсации за поражение

В Совете Федерации не удивились тому, что Украина решила создать «второй фронт» в Африке. В беседе с Life.ru сенатор Анатолий Широков сообщил, что киевский нацистский режим ищет разного рода варианты моральной компенсации за поражения на фронте и развал армии, который у них сегодня происходит.

В этом смысле есть желание устранения моральных издержек и террористическая активность сети в РФ, и обстрелы мирных гражданских объектов на российских территориях, и, соответственно, желание подгадить России там, где объективнее её авторитет растёт вследствие издавна проводимой, прежде всего, в африканских странах Сахеля, российской политики

Анатолий Широков

Сенатор

В этом смысле есть желание устранения моральных издержек и террористическая активность сети в РФ, и обстрелы мирных гражданских объектов на российских территориях, и, соответственно, желание подгадить России там, где объективнее её авторитет растёт вследствие издавна проводимой, прежде всего, в африканских странах Сахеля, российской политики
В этом смысле есть желание устранения моральных издержек и террористическая активность сети в РФ, и обстрелы мирных гражданских объектов на российских территориях, и, соответственно, желание подгадить России там, где объективнее её авторитет растёт вследствие издавна проводимой, прежде всего, в африканских странах Сахеля, российской политики

По словам сенатора, в Мали русским всегда рады по многим обстоятельствам. Прежде всего потому, что Россия, как и прежде Советский Союз, никогда не разговаривала с африканскими странами свысока и всегда осуществляла равноправное сотрудничество. Африканские партнёры ценят гарантии экономического роста и военно-политической безопасности, которые сегодня может дать РФ странам Сахеля.

Широков уверен, что сейчас Киев пытается в очередной раз подорвать усилия России, попытавшись ударить с этого фланга. Тем более, что военных формирований для такого противодействия у ВСУ нет. По его мнению, лидеры киевского режима будут использовать те же самые террористические методы, которые используют против России и на основном поле военного противостояния.

«Это, повторю, такие последние всполохи активности, которые должны дезориентировать и замаскировать успехи Российской Федерации на основной линии противостояния на Украине и успехи Российской Федерации в странах Сахеля», — заявил сенатор.

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Напомним, ранее посол России в Мали заявил об открытии Украиной «второго фронта» в Африке. Громыко также напомнил, что в августе 2024 года правительство переходного периода Мали разорвало дипотношений с Украиной в связи с предоставлением помощи местным сепаратистам в атаке на малийских военнослужащих. Тогда Киев предупредили о том, что их поддержка в дальнейшем будет расцениваться как содействие международному терроризму.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hodoimg

Екатерина Хмелева
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