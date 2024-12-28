В Совете Федерации не удивились тому, что Украина решила создать «второй фронт» в Африке. В беседе с Life.ru сенатор Анатолий Широков сообщил, что киевский нацистский режим ищет разного рода варианты моральной компенсации за поражения на фронте и развал армии, который у них сегодня происходит.

В этом смысле есть желание устранения моральных издержек и террористическая активность сети в РФ, и обстрелы мирных гражданских объектов на российских территориях, и, соответственно, желание подгадить России там, где объективнее её авторитет растёт вследствие издавна проводимой, прежде всего, в африканских странах Сахеля, российской политики Анатолий Широков Сенатор

По словам сенатора, в Мали русским всегда рады по многим обстоятельствам. Прежде всего потому, что Россия, как и прежде Советский Союз, никогда не разговаривала с африканскими странами свысока и всегда осуществляла равноправное сотрудничество. Африканские партнёры ценят гарантии экономического роста и военно-политической безопасности, которые сегодня может дать РФ странам Сахеля.

Широков уверен, что сейчас Киев пытается в очередной раз подорвать усилия России, попытавшись ударить с этого фланга. Тем более, что военных формирований для такого противодействия у ВСУ нет. По его мнению, лидеры киевского режима будут использовать те же самые террористические методы, которые используют против России и на основном поле военного противостояния.

«Это, повторю, такие последние всполохи активности, которые должны дезориентировать и замаскировать успехи Российской Федерации на основной линии противостояния на Украине и успехи Российской Федерации в странах Сахеля», — заявил сенатор.