В США сгорел отель с обложки культового альбома группы The Doors

В Соединённых Штатах Америки сгорел знаменитый отель Morrison Hotel. Именно он красовался на обложке одноимённого альбома рок-группы The Doors.

Фотографию для обложки сделали ещё в 1970 году. Само здание ещё старше — его построили в 1914 году. Последние 15 лет строение простаивало.