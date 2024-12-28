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Регион
28 декабря, 13:11

В США сгорел отель с обложки культового альбома группы The Doors

В США сгорел отель Morrison Hotel с обложки альбома группы The Doors

В Соединённых Штатах Америки сгорел знаменитый отель Morrison Hotel. Именно он красовался на обложке одноимённого альбома рок-группы The Doors.

Пожар в Morrison Hotel. Фото © Х / CRISTIAN_REAL01

Пожар в Morrison Hotel. Фото © Х / CRISTIAN_REAL01

Фотографию для обложки сделали ещё в 1970 году. Само здание ещё старше — его построили в 1914 году. Последние 15 лет строение простаивало.

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Ранее Life.ru писал, что умер басист легендарных The Doors. Дагу Лубану был 71 год.

Обложка ©

The Doors

Николай Рюмин
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