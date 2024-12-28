В США сгорел отель с обложки культового альбома группы The Doors
В США сгорел отель Morrison Hotel с обложки альбома группы The Doors
В Соединённых Штатах Америки сгорел знаменитый отель Morrison Hotel. Именно он красовался на обложке одноимённого альбома рок-группы The Doors.
Пожар в Morrison Hotel. Фото © Х / CRISTIAN_REAL01
Фотографию для обложки сделали ещё в 1970 году. Само здание ещё старше — его построили в 1914 году. Последние 15 лет строение простаивало.
Ранее Life.ru писал, что умер басист легендарных The Doors. Дагу Лубану был 71 год.
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The Doors