Бывший тренер сборной России по волейболу Баньоли умер на 72-м году жизни

Баньоли — один самых титулованных тренеров мира. Свою карьеру он начал в клубе «Мантуя» из своего родного города в 1980 году. Спустя девять лет он смог вернуть команду в элиту итальянского волейбола — Серию A1. Однако самых больших успехов Баньоли достиг с «Моденой» и «Сислеем», став победителем восьми чемпионатов Италии и обладателем пяти Кубков европейских чемпионов. В 2007-2009 годах тренировал московское «Динамо», выиграв с ним чемпионат, Кубок и Суперкубок России. После этого впервые возглавил национальную сборную — команду России. На этом успехи Баньоли оказались скромнее — серебро Мировой лиги-2010 и бронза 2009 года. Также специалист возглавлял турецкий «Фенербахче» (выиграл Суперкубок Турции в 2012 году), иранский «Матин» (стал победителем чемпионата Ирана и чемпионата Азии среди клубов в 2014 году), катарский «Эр-Райян» (выиграл чемпионат Катара и Кубок чемпионов Персидского залива в 2015 году), уфимский «Урал» (сезон 2017-2018), «Рому», «Латину», «Каллипо» и «Сфаксьен» из Туниса.