Спустя почти 50 лет нашли мужчину, который убил москвичку за импортный проигрыватель и хрусталь

В Москве задержали 76-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве 48-летней давности. В 1976 году на тот момент 27-летний молодой человек увлекался музыкой и коллекционировал виниловые пластинки. Как-то раз в газете «Вечерняя Москва» он наткнулся на объявление о продаже редкого импортного стереопроигрывателя Fidelitе, передаёт московская прокуратура.

Стереопроигрыватель Fidelitе. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Проигрыватель на продажу выставила пожилая 63-летняя москвичка. Она требовала за импортную вещицу целых 500 рублей (средняя зарплата россиянина в те годы — 150 рублей). Молодой человек явился к ней домой, чтобы осмотреть проигрыватель, остался удовлетворён его видом и сказал, что выкупит его на следующий день. После ухода покупателя женщина заподозрила неладное. «Как бы он меня не убил», — вспоминает слова покойной её невестка.

Место преступления в 1976 году. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Москвич явился на следующий день. Он задушил пожилую женщину, украл проигрыватель, а вместе с ним захватил хрустальный сервиз, три вазы, кожаный чемодан и 150 рублей. На Курском вокзале ему удалось продать всё похищенное и уехать домой. Однако на месте преступления он оставил множество отпечатков пальцев, но найти преступника не удавалось целых 48 лет. Только сейчас ему выдвинули обвинение по 146 статье ещё советского уголовного кодекса «Разбой».