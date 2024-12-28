Для добровольцев ввели уголовную ответственность за преступления против службы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет на добровольцев уголовную ответственность за преступления против военной службы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, преступлениями против военной службы будут считаться деяния против установленного порядка прохождения службы. Под уголовную ответственность раньше подпадали граждане, проходящие службу по призыву или по контракту, а также запасники или участники военных сборов. Теперь это касается и добровольцев. Их будут наказывать за неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, насильственные действия в отношении начальника, самовольное оставление части или места службы, а также дезертирство.

Кроме того, речь идёт и об уклонении от исполнения обязанностей военной службы путём симуляции заболеваний, умышленном уничтожении военного имущества, а также добровольной сдаче в плен. В документе указано, что под начальником следует понимать лицо, наделённое в отношении гражданина организационно-распорядительными функциями, а под прохождением военной службы — исполнение обязанностей по контракту.