Азербайджан изменит правила пребывания для россиян

Баку планирует внести изменения в правила пребывания граждан Российской Федерации на своей территории. Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

«В ближайшее время планируется внесение изменений в правила пребывания граждан Российской Федерации на территории Азербайджана. Конкретные детали будут обнародованы позже», — указано в сообщении.

Тем временем с 1 января 2025 года в России вступят в силу новые правила, ограничивающие срок пребывания иностранных граждан, прибывающих в страну без визы. Безвизовые иностранцы смогут находиться на территории страны не более 90 суток суммарно в течение календарного года. В Баку напомнили, что новые правила обусловлены принципом взаимности.