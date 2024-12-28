В Москве проход на культурные мероприятия упростили с помощью QR-кодов

Московские власти упростили процесс прохода в учреждения культуры. Теперь вместо распечатанных и электронных билетов достаточно продемонстрировать QR-код. Об этом рассказал руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, его слова есть на сайте мэра столицы.

«Изучив пожелания зрителей и представителей культурного сообщества, город упростил проход на события в столичных учреждениях культуры. Благодаря нововведению вместо распечатанных или электронных билетов посетителю будет достаточно показать контролеру куар-код из любого удобного приложения: «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», а позднее и «Мой id», — рассказал Фурсин.

Отмечается, что спектакли и концерты с 15 марта 2025 года в учреждениях столичного департамента культуры можно будет посетить только с удостоверением личности. Вместо паспорта или водительского удостоверения посетители смогут показать на входе куар-код из приложения.