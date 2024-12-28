Три новые станции метро открыли в Москве

В Москве открыли три новые станции метро — «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская» открыли двери для пассажиров на Троицкой линии. Полноценное движение запустил мэр столицы Сергей Собянин.

«В московском метростроении двумя этапами сегодня и в сентябре мы построили первую очередь новой линии метро — Троицкой, от БКЛ до «Коммунарки» и «Новомосковской». Семь станций, которые улучшат транспортную доступность почти 900 тысяч москвичей», — отметил градоначальник

Общая протяжённость путей составляет 15,5 км. Действуют две пересадки — на Сокольническую и Большую кольцевую ветки.

Собянин добавил, что дальше линия пойдет до Московского центрального кольца (МЦК), до ЗИЛа и на юг до Троицка. Мэр назвал эту работу очень важной и поблагодарил строителей и транспортников, ведь трудиться им предстоит даже в новогоднюю ночь.