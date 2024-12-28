Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 11:31

Три новые станции метро открыли в Москве

В Москве открыли станции метро «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская»

Станция «Корниловская» Московского метрополитена. Обложка © Агентство «Москва» / Денис Воронин

Станция «Корниловская» Московского метрополитена. Обложка © Агентство «Москва» / Денис Воронин

В Москве открыли три новые станции метро — «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская» открыли двери для пассажиров на Троицкой линии. Полноценное движение запустил мэр столицы Сергей Собянин.

«В московском метростроении двумя этапами сегодня и в сентябре мы построили первую очередь новой линии метро — Троицкой, от БКЛ до «Коммунарки» и «Новомосковской». Семь станций, которые улучшат транспортную доступность почти 900 тысяч москвичей», — отметил градоначальник

Общая протяжённость путей составляет 15,5 км. Действуют две пересадки — на Сокольническую и Большую кольцевую ветки.

Собянин добавил, что дальше линия пойдет до Московского центрального кольца (МЦК), до ЗИЛа и на юг до Троицка. Мэр назвал эту работу очень важной и поблагодарил строителей и транспортников, ведь трудиться им предстоит даже в новогоднюю ночь.

В метро Москвы запустили поезд «Движения Первых»
В метро Москвы запустили поезд «Движения Первых»

Напомним, в сентябре Собянин и президент России Владимир Путин запустили первый участок Троицкой линии метро. Эта ветка станет одной из самых протяжённых в столичном метро и самой большой за пределами МКАД.

Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Метро
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar