Депутат Слуцкий подарил новогоднюю сказку детям участников СВО

27 декабря дети и близкие российских бойцов СВО оказались зрителями ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». Организаторами мероприятия стали партия ЛДПР и лично глава фракции Леонид Слуцкий. Он отметил, что в преддверии новогодних праздников, когда главы семей отстаивают право России на существование, свободу и безопасность, их близким и детям необходимо особое внимание.

«Сегодня ваши отцы, мужья, братья находятся на фронте, защищают нас с вами в последней в человеческой истории схватке с нацизмом. Мы входим в 2025 год и надеемся, что этот год будет годом нашей великой Победы!» — сказал депутат.

Слуцкий также поздравил присутствующих с наступающим Новым годом, пожелал счастья, удачи и скорейшего возвращения защитников домой. Председатель ЛДПР отметил, что партия всегда реагирует на обращения участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей для решения возникающих проблем.

Для зрителей во время шоу «Щелкунчик» выступили звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие именитые спортсмены. Генеральный продюсер проекта и режиссёр шоу Татьяна Навка подчеркнула, что ЛДПР во главе со Слуцким оказывает большую поддержку семьям участников СВО. И это одно из самых важных направлений работы сегодня.

«Леонид Эдуардович Слуцкий – это патриот России. Не только на словах, но и на деле. Сегодня благодаря ему здесь находится большое количество семей участников СВО с детьми. Давайте поблагодарим этого благородного и неравнодушного человека за добро и радость, которые Леонид Эдуардович принёс родным и близким наших славных бойцов», — обратилась к зрителям Навка.

Дети восторженно наблюдали за эффектными пируэтами фигуристов на льду и акробатическими трюками, которые спортсмены демонстрировали под куполом дворца. Они поблагодарили депутата за такой новогодний подарок.