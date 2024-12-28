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28 декабря, 15:23

В московской школе прокомментировали инцидент с учеником, выпавшим из окна

В московской школе, ученик которой выпал из окна во время урока, прокомментировали инцидент. Директор учреждения Наталья Акулова рассказала Life.ru, что учительница заметила странное поведение подростка и связалась с его родителями, но не успела среагировать на произошедшее.

«Незамедлительно была вызвана скорая помощь. Подростку оказывается необходимая медицинская помощь. Школа находится на связи с семьёй подростка. Проводится расследование инцидента правоохранительными органами», — сообщила директор.

Она уточнила, что инцидент произошёл, когда отец ученика подходил к школе. Также Акулова отметила, что никаких конфликтов с одноклассниками или педагогом у подростка не было.

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Напомним, ранее сообщалось, что выпивший десятиклассник выпал из окна школы во время урока в Москве. Подросток был госпитализирован и впал в кому.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tobias Arhelger

Николай Рюмин
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