«Рособоронэкспорт» достиг рекордного уровня заказов — более $57 миллиардов

На конец 2024 года портфель заказов «Рособоронэкспорта» взлетел до рекордной позиции в 57 миллиардов долларов. Уже 44 страны ожидают поставок военной продукции. Об этом доложил генеральный директор, заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

«Портфель заказов «Рособоронэкспорта» на конец 2024 года достиг рекордного за всю историю компании показателя. Он составляет более 57 млрд долларов и предусматривает поставку российской продукции военного назначения в 44 страны мира», — приводит его слова пресс-служба.