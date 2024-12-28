Минобороны получило первые два самолёта УТС-800
Уральский авиазавод передал первые два самолёта УТС-800 Минобороны России
Самолёт УТС-800. Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Министерство обороны России получило первые два серийных учебно-тренировочных самолёта УТС-800. Их сделал уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УЗГА.
Самолёты, максимальная скорость которых достигает 510 километров в час, подключат к лётным испытаниям. В высших учебных заведениях оборонного ведомства, как во времена СССР, так и в настоящее время, УТС-800 не было. Для первоначальной и основной подготовки курсантов в разное время использовали реактивные L-29 и L-39.
«Включение самолёта УТС-800 в систему лётного обучения пилотов существенно снизит стоимость подготовки курсантов и обеспечит её высокую эффективность», — поделился представитель уральского авиазавода.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов высоко оценил вклад народного ОПК в снабжение Вооружённых сил Российской Федерации. С апреля народный оборонно-промышленный комплекс поставил более 65 видов беспилотников и робототехники — 31 вид БПЛА, включая три разведывательных, восемь наземных робототехнических комплексов, два вида средств радиоэлектронной разведки, 20 систем РЭБ и четыре вида безэкипажных катеров.