Минобороны получило первые два самолёта УТС-800

Самолёты, максимальная скорость которых достигает 510 километров в час, подключат к лётным испытаниям. В высших учебных заведениях оборонного ведомства, как во времена СССР, так и в настоящее время, УТС-800 не было. Для первоначальной и основной подготовки курсантов в разное время использовали реактивные L-29 и L-39.