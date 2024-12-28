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Регион
28 декабря, 12:12

В осенний призыв на службу в ВС РФ взяли 133 тысячи новобранцев

МО РФ: За осенний призыв на военную службу поступили 133 тысячи новобранцев

Осенний призыв в Армию России завершён, на военную службу поступили 133 тысячи новобранцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершён. В соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2024 г. № 822 осенью этого года для прохождения военной службы в ВС РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тысячи человек», — говорится в сообщении ведомства.

Все отслужившие по призыву военнослужащие были своевременно уволены и направлены к местам их проживания, добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что призыв в Москве завершился на две недели раньше запланированного срока. Как отметил военный комиссар столицы Максим Локтев, досрочный набор срочников случается достаточно редко и, конечно же, говорит о «растущем патриотизме среди московской молодёжи».

В Генштабе прокомментировали фейки о призыве в России
В Генштабе прокомментировали фейки о призыве в России
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ТАСС /Михаил Синицын

Наталья Демьянова
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