В осенний призыв на службу в ВС РФ взяли 133 тысячи новобранцев

Осенний призыв в Армию России завершён, на военную службу поступили 133 тысячи новобранцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершён. В соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2024 г. № 822 осенью этого года для прохождения военной службы в ВС РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тысячи человек», — говорится в сообщении ведомства.

Все отслужившие по призыву военнослужащие были своевременно уволены и направлены к местам их проживания, добавили в Минобороны.