В осенний призыв на службу в ВС РФ взяли 133 тысячи новобранцев
МО РФ: За осенний призыв на военную службу поступили 133 тысячи новобранцев
Осенний призыв в Армию России завершён, на военную службу поступили 133 тысячи новобранцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершён. В соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2024 г. № 822 осенью этого года для прохождения военной службы в ВС РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тысячи человек», — говорится в сообщении ведомства.
Все отслужившие по призыву военнослужащие были своевременно уволены и направлены к местам их проживания, добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что призыв в Москве завершился на две недели раньше запланированного срока. Как отметил военный комиссар столицы Максим Локтев, досрочный набор срочников случается достаточно редко и, конечно же, говорит о «растущем патриотизме среди московской молодёжи».
ТАСС /Михаил Синицын