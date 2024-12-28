На Украине заявили о повреждении ряда крупных электростанций
«Страна.ua»: На Украине получили повреждения две ТЭС и одна ГЭС
На Украине повреждены две крупные теплоэлектростанции (ТЭС), гидроэлектростанция (ГЭС), а также несколько подстанций. Это произошло 25 декабря в результате серии взрывов, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Журналисты уточнили, что повреждены Бурштынская и Криворожская ТЭС, а также Кременчугская ГЭС. Однако со стороны властей подтверждение или комментарии о характере повреждений не поступали.
«Практически вся генерация левого берега сейчас или повреждена, или как минимум временно отсутствует в системе», — приводит «Страна.ua» слова директора Центра исследований энергетики Украины Александра Харченко.
В издании отметили, что 25 декабря на всей территории страны дважды в течение суток была объявлена воздушная тревога. Сообщения о серии взрывов поступали из Кременчуга, Кривого Рога и Бурштына, рядом с которым расположена Бурштынская ТЭС. В то же время Минобороны России заявило о нанесения массированного удара «возмездия» по территории Украины в тот день. Украинские эксперты отметили, что в результате ударов левый и правый берег Днепра практически расколоты «энергетически».
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