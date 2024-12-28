На Украине заявили о повреждении ряда крупных электростанций

На Украине повреждены две крупные теплоэлектростанции (ТЭС), гидроэлектростанция (ГЭС), а также несколько подстанций. Это произошло 25 декабря в результате серии взрывов, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Журналисты уточнили, что повреждены Бурштынская и Криворожская ТЭС, а также Кременчугская ГЭС. Однако со стороны властей подтверждение или комментарии о характере повреждений не поступали.

«Практически вся генерация левого берега сейчас или повреждена, или как минимум временно отсутствует в системе», — приводит «Страна.ua» слова директора Центра исследований энергетики Украины Александра Харченко.