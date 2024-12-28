Хинштейн сообщил о появлении в соцсетях двух дипфейков якобы с его участием
Александр Хинштейн. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о двух дипфейках, которые смонтировали на основе старых видеозаписей с его участием. Соответствующее заявление прозвучало на встрече с инициативными группами из приграничных районов региона. Хинштейн отметил, что активность противников России будет только возрастать.
«Уже увидел два дипфейка со своим участием, где берут мои старые видео с каких-то выступлений, на них накладываются совершенно другие звуковые дорожки. Причём даже координации нет с моей артикуляцией, идут абсолютно запредельные тексты», — сказал он.
Также Хинштейн рассказал, что создаются телеграм-каналы якобы от его имени. Он считает это попытками противника посеять панику.
Украинские спецслужбы создавали дипфейки и когда пост главы Курской области занимал Алексей Смирнов. Правда, их качество тоже оставляло желать лучшего. Так, фейкоделы путали названия районов и неубедительно подделывали голос.