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Регион
28 декабря, 16:11

Хинштейн сообщил о появлении в соцсетях двух дипфейков якобы с его участием

Александр Хинштейн. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Александр Хинштейн. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о двух дипфейках, которые смонтировали на основе старых видеозаписей с его участием. Соответствующее заявление прозвучало на встрече с инициативными группами из приграничных районов региона. Хинштейн отметил, что активность противников России будет только возрастать.

«Уже увидел два дипфейка со своим участием, где берут мои старые видео с каких-то выступлений, на них накладываются совершенно другие звуковые дорожки. Причём даже координации нет с моей артикуляцией, идут абсолютно запредельные тексты», — сказал он.

Также Хинштейн рассказал, что создаются телеграм-каналы якобы от его имени. Он считает это попытками противника посеять панику.

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Украина наклепала дипфейк с лицом Захаровой, но дешёвая подделка не прошла

Украинские спецслужбы создавали дипфейки и когда пост главы Курской области занимал Алексей Смирнов. Правда, их качество тоже оставляло желать лучшего. Так, фейкоделы путали названия районов и неубедительно подделывали голос.

Николай Рюмин
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