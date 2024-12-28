Президент России подписал 84 закона за два дня

26 и 28 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал 84 закона. Законопроекты были приняты Государственной думой и одобрены Советом Федерации на последних заседаниях в этом году.

Всего за уходящий год российский лидер подписал 563 закона. Глава государства не отклонил ни одного из принятых парламентом документов, как и в 2023, 2022 годах. Право вето на закон Путин использовал в июне 2021 года, отклонив поправки об ужесточении правил цитирования в средствах массовой информации.

Ранее президент подписал закон о наказании для добровольцев за преступления против службы. Согласно документу, преступлениями против военной службы будут считаться деяния против установленного порядка прохождения службы. Под уголовную ответственность раньше подпадали граждане, проходящие службу по призыву или по контракту, а также запасники или участники военных сборов. Теперь это касается и добровольцев. Кроме того, речь идёт и об уклонении от исполнения обязанностей военной службы путём симуляции заболеваний, умышленном уничтожении военного имущества, а также добровольной сдаче в плен.