На трассе под Бийском столкнулись 29 автомобилей
В ДТП под Бийском в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей. Об этом происшествии сообщает Госавтоинспекция по региону.
Массовое ДТП в Алтайском крае. Видео © Telegram / Госавтоинспекция22
«Количество автомобилей, которым причинён материальный ущерб в аварии под Бийском в Алтайском крае, по последним данным, составляет 29», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что на дороге «Барнаул-Бийск» при подъезде к Бийску водитель Chevrolet Niva ударил впереди идущий автомобиль, последующие водители также не рассчитали дорожные условия и столкнулись с остановившимися машинами.
Ранее Life.ru писал, что на 74-м километре внешней стороны МКАД произошло массовое ДТП с участием «БМВ», «рено» и двух «газелей», одна из которых загорелась. Помимо грузового транспорта, пострадал также человек.
Telegram / Госавтоинспекция22