На трассе под Бийском столкнулись 29 автомобилей

В ДТП под Бийском в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей. Об этом происшествии сообщает Госавтоинспекция по региону.

Массовое ДТП в Алтайском крае. Видео © Telegram / Госавтоинспекция22

«Количество автомобилей, которым причинён материальный ущерб в аварии под Бийском в Алтайском крае, по последним данным, составляет 29», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что на дороге «Барнаул-Бийск» при подъезде к Бийску водитель Chevrolet Niva ударил впереди идущий автомобиль, последующие водители также не рассчитали дорожные условия и столкнулись с остановившимися машинами.