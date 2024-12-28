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Регион
28 декабря, 13:54

На трассе под Бийском столкнулись 29 автомобилей

В ДТП под Бийском в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей. Об этом происшествии сообщает Госавтоинспекция по региону.

Массовое ДТП в Алтайском крае. Видео © Telegram / Госавтоинспекция22

«Количество автомобилей, которым причинён материальный ущерб в аварии под Бийском в Алтайском крае, по последним данным, составляет 29», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что на дороге «Барнаул-Бийск» при подъезде к Бийску водитель Chevrolet Niva ударил впереди идущий автомобиль, последующие водители также не рассчитали дорожные условия и столкнулись с остановившимися машинами.

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Ранее Life.ru писал, что на 74-м километре внешней стороны МКАД произошло массовое ДТП с участием «БМВ», «рено» и двух «газелей», одна из которых загорелась. Помимо грузового транспорта, пострадал также человек.

Обложка ©

Telegram / Госавтоинспекция22

Николай Рюмин
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