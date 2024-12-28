В МВД призвали россиян оставаться бдительными на новогодних каникулах
В период новогодних праздников важно строго соблюдать правила безопасности. Об этом россиянам напомнили в МВД России.
«В преддверии новогодних и рождественских праздников полицейские напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В МВД напомнили, что россиянам, которые планируют поездки в праздничный период, должны тщательно проверить квартиру или дом перед отъездом. Желательно не оставлять жилплощадь без присмотра. Также необходимо всегда помнить о рисках, связанных с употреблением алкоголя. Важно не садиться в нетрезвом состоянии за руль, а также помнить о технике безопасности при запуске пиротехники.
Ранее россиян предупредили о самых распространённых в Новый год преступлениях. Злоумышленники пользуются тем, что граждане уезжают отмечать праздник с близкими, и вламываются в их квартиры. Автомобили тоже под угрозой.
Life.ru