В МВД призвали россиян оставаться бдительными на новогодних каникулах

В МВД напомнили, что россиянам, которые планируют поездки в праздничный период, должны тщательно проверить квартиру или дом перед отъездом. Желательно не оставлять жилплощадь без присмотра. Также необходимо всегда помнить о рисках, связанных с употреблением алкоголя. Важно не садиться в нетрезвом состоянии за руль, а также помнить о технике безопасности при запуске пиротехники.