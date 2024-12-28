Депутаты Госдумы пожалуются на артистов, запустивших аукцион в поддержку Киева

Депутаты Госдумы планируют направить обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности сбежавших из России артистов, которые организовали аукцион в поддержку Украины. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

По его словам, в двухнедельном аукционе, организованном в поддержку Украины, участвуют около 50 артистов, среди которых рэпер Noize MC*, певица Монеточка*, певец Андрей Макаревич*, а также бывшая телеведущая Татьяна Лазарева**. Кроме того, в мероприятии участвуют нежелательные организации, такие как телеканал «Дождь»*. Пискарёв отметил, что аукцион включает более 100 лотов, выручаемые средства от которых направляются на поддержку Киева. Он выразил мнение, что данное мероприятие служит инструментом распространения пропаганды против России.

«С учётом участия указанных российских граждан в проекте нежелательных НПО, направим обращение в Генпрокуратуру для привлечения их к установленной законом ответственности», — подытожил депутат в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Татьяну Лазареву** заочно приговорили к 6 годам 6 месяцам в колонии общего режима за публичное оправдание терроризма. Помимо этого суд запретил ей четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов. Сама Лазарева**, напомним, сейчас живёт в Испании.