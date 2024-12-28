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28 декабря, 14:00

Украинцы затеяли спор из-за ханукии на площади Независимости в Киеве

Певица Катя Chilly выступила против установки Ханукии на площади в Киеве

Ханукия на площади Независимости в Киеве. Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Ханукия на площади Независимости в Киеве. Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Украинская певица Катя Chilly (Чили) недовольна, что на площади Независимости в Киеве установили ханукию. Она заявила в своих соцсетях, что в столице должны устанавливать символику украинского Рождества, а не других культур. Некоторые подписчики не разделили мнения исполнительницы.

«В центре украинского государства <...> должен быть установлен символ украинского Рождества. При всей толерантности и уважении. Уважение должно быть, в первую очередь, к своей земле, своему народу и своим традициям, которые охраняют это государство и народ», — написала певица.

В комментариях Катю обозвали 80-летней «совковой антисемиткой» и призвали её более толерантно относиться ко всем культурам. Подписчики подчеркнули, что евреи тоже являются гражданами Украины, а в непросты для страны времена народ должен быть сплочённым. Многие граждане не возражают против ханукии, колядников и мусульманского месяца. В ответ на это певица заявила, что при завоевании земель государство раньше всегда устанавливало в центре свой флаг и символ.

Ханукия — это девятисвечник, который используется в еврейской традиции во время праздника Хануки. Он имеет восемь ветвей, представляющих восемь дней праздника, и одну дополнительную свечу, называемую «шамаш» (служебная свеча), которая используется для зажигания остальных свечей.

Ханука отмечает событие, произошедшее в II веке до нашей эры, когда евреи одержали победу над греческими селевкидами и восстановили храм в Иерусалиме. В соответствии с преданием, в храме был найден лишь один кувшин масла, который должен был гореть всего один день, но чудесным образом горел восемь дней. Ханукия символизирует это чудо и служит напоминанием о важности веры, свободы и духовного света.

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Напомним, что в прошлом году эта Ханукия подверглась осквернению. На неё справил нужду мужчина и снял содеянное на камеру. Его удалось задержать.

Полина Никифорова
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