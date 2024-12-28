«Это вопрос удачи»: Глава ВОЗ рассказал о чудесном спасении при авиаударе Израиля по Йемену

Глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус чудом спасся при авиаударе Израиля по аэропорту в йеменской Сане. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Би-би-си».

Кадры, снятые во время ударов израильских ВВС по Сане, глава ВОЗ в жёлтом круге. Видео © X / DrTedros

«Это вопрос удачи: если бы ракета хоть немного отклонилась, она могла бы упасть нам на голову. Мой коллега после всего этого сказал, что мы чудом спаслись», — заявил Гебреисус.

По его словам, в результате атаки пострадал один из сотрудников ООН. Его в экстренном порядке эвакуировали в Амман. Врачам удалось стабилизировать состояние работника. Йеменское агентство новостей Saba сообщает, что в результате происшествия в аэропорту погибли три человека и ещё 30 получили ранения.