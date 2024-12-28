Российский Красный Крест (РКК) восстановил семейные связи для почти 1,4 тысячи человек в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Так, за период работы была установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1379 людьми, из которых 1062 являются гражданскими лицами, а 317 — военнослужащими.

«С начала кризиса в Курской области Служба восстановления семейных связей РКК обработала почти 6 800 заявок на поиск родных и близких», — говорится в сообщении РКК.