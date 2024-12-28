РКК восстановил семейные связи для почти 1,4 тысячи человек в Курской области
Российский Красный Крест (РКК) восстановил семейные связи для почти 1,4 тысячи человек в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Так, за период работы была установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1379 людьми, из которых 1062 являются гражданскими лицами, а 317 — военнослужащими.
«С начала кризиса в Курской области Служба восстановления семейных связей РКК обработала почти 6 800 заявок на поиск родных и близких», — говорится в сообщении РКК.
А ранее в Госдуме поведали о пыточных камерах, оборудованных ВСУ в домах Суджанского района. Депутат Николай Иванов также выразил особую тревогу по поводу судьбы 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины. Он отметил, что после этих событий на Западе наблюдается снижение цен на донорские органы, что может свидетельствовать о превышении предложения над спросом.
ТАСС / Вова Жабриков