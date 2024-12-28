Пенсионерка устроила фейерверки в двух отделениях почты в Йошкар-Оле

В столице республики Марий Эл задержана женщина, которая по указке мошенников пронесла и подожгла фейерверки в двух отделениях почты, её задержали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Женщина принесла в отделения почты в Йошкар-Оле фейерверк и подожгла по заданию злоумышленников. Видео © МВД РФ по Республике Марий Эл

«Полицейскими в кратчайшие сроки правонарушительница была установлена и доставлена в отдел полиции. Ею оказалась 62-летняя йошкаролинка», – говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, женщина пошла на преступную аферу после того, как мошенники обманом заставили её перевести на счета 1,7 миллиона рублей. Злоумышленники обещали вернуть деньги после выполнения задания. В ходе следствия также было установлено, что поджог фейерверков был произведён в отделениях почты по адресам улица Строителей и Советская в Йошкар-Оле. После поджога женщина скрылась с места, но её сумели вычислить. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Теперь пенсионерке грозит до восьми лет лишения свободы.