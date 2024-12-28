Кластер EdTech РАЭК узнал, каких целей достигли пользователи цифровых платформ

Кластер EdTech РАЭК проанализировал достижения обучающихся на платформах Skillbox, Skillfactory, Contented и GeekBrains (входят в EdTech-холдинг Skillbox) в контексте их образовательных и карьерных целей. По итогам 2024 года 106,5 тыс. пользователей образовательного холдинга Skillbox успешно достигли своих профессиональных и учебных целей.

В основном россияне хотели освоить новую профессию и найти работу (45%). Некоторые планировали повысить свои навыки для карьерного роста на текущем месте работы, изменить формат работы, улучшить навыки для фриланса, обновить или углубить знания, заниматься саморазвитием или хобби, получить представление о новой профессии и начать собственный бизнес. Каждый пятый студент профессий и третий слушатель курсов достигают своих целей, пройдя от 50% до 70% учебного материала. Четверть студентов профессий и большинство (55%) слушателей курсов достигают своих карьерных или образовательных целей, пройдя от 91% до 100% программы.

«Мы постоянно анализируем, как учатся наши студенты, насколько они удовлетворены обучением. И заметили, что часть студентов находят работу уже во время обучения. <...> Оказалось, что некоторым студентам, в зависимости от их целей обучения, достаточно пройти только часть учебного материала для достижения желаемого результата», — сказал Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox.