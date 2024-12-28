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28 декабря, 15:06

«Осложнения серьёзные»: Россиян предупредили о коварстве нового штамма CoViD-19

Онищенко предупредил россиян о коварстве нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса не такой агрессивный, как предыдущие вариации болезни. Он более лоялен к человеку, однако остаётся коварным, предупредил академик РАН Геннадий Онищенко. В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что в данный момент ведутся разработки препаратов, которые могут снизить негативное воздействие от нового вида ковида.

«Но это уже не тот коронавирус, который, зайдя очень агрессивно, был вирулентен. Сейчас он стал более лояльным к человеку. Но всё равно он очень коварен, потому что осложнения серьёзные от него», — подчеркнул Онищенко.

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Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала версию о лабораторном происхождении CoViD-19. Также она отметила, что последствия коронавирусной инфекции для организма пока недостаточно изучены.

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Борис Эльфанд
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