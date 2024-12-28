«Осложнения серьёзные»: Россиян предупредили о коварстве нового штамма CoViD-19

Новый штамм коронавируса не такой агрессивный, как предыдущие вариации болезни. Он более лоялен к человеку, однако остаётся коварным, предупредил академик РАН Геннадий Онищенко. В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что в данный момент ведутся разработки препаратов, которые могут снизить негативное воздействие от нового вида ковида.

«Но это уже не тот коронавирус, который, зайдя очень агрессивно, был вирулентен. Сейчас он стал более лояльным к человеку. Но всё равно он очень коварен, потому что осложнения серьёзные от него», — подчеркнул Онищенко.