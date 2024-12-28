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Регион
28 декабря, 15:10

«Повсюду меня рады видеть»: Американский баскетболист «Уралмаша» поделился впечатлениями о жизни в России

Американский баскетболист Далтон: Впечатления от России только положительные

Баскетболист Хэйдан Далтон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hdalt7

Баскетболист Хэйдан Далтон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hdalt7

Американский баскетболист Хэйден Далтон поделился впечатлениями о жизни в России. По признанию спортсмена, он почувствовал себя в стране комфортно с самого момента переезда.

«Первое впечатление было только положительным. Ни разу не слышал ничего плохого о том, что я американец, повсюду меня рады были видеть. Понял, что в России смогу нормально жить. Что больше всего нравится в России? Не зима! Мне нравится культура сохранения ценностей, которые были традиционными на протяжении истории человечества», — приводит его слова «Чемпионат».

Американцу Хэйдену Далтону 28 лет. Он выступал за «Самару» с лета 2023 года, однако в декабре 2024 года перешёл в «Уралмаш», где занимает позицию форварда.

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А ранее Life.ru рассказал, как баскетболисту из «Пари НН» американцу Заку Наталлу полюбилась шаурма из Нижнего Новгорода. Спортсмен признался, что её местные повара делают «особенно вкусной».

Мария Любицкая
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