«Повсюду меня рады видеть»: Американский баскетболист «Уралмаша» поделился впечатлениями о жизни в России

Американский баскетболист Хэйден Далтон поделился впечатлениями о жизни в России. По признанию спортсмена, он почувствовал себя в стране комфортно с самого момента переезда.

«Первое впечатление было только положительным. Ни разу не слышал ничего плохого о том, что я американец, повсюду меня рады были видеть. Понял, что в России смогу нормально жить. Что больше всего нравится в России? Не зима! Мне нравится культура сохранения ценностей, которые были традиционными на протяжении истории человечества», — приводит его слова «Чемпионат».

Американцу Хэйдену Далтону 28 лет. Он выступал за «Самару» с лета 2023 года, однако в декабре 2024 года перешёл в «Уралмаш», где занимает позицию форварда.