Бывший полузащитник московского «Спартака» Эйден Макгиди с интересом следит за жизнью России и даже смотрит фильмы о президенте Владимире Путине. Об этом спортсмен признался в интервью «Спорт-Экспресс».

«У меня есть определённая связь с Россией, ведь я там жил. Порой смотрю ролики, снятые людьми, которые ездят в Москву как туристы, очень нравится снова видеть те места и сравнивать их реакцию с той, что была у меня в своё время. А история Владимира Путина не может быть неинтересной. О нём есть много документальных фильмов», — поделился ирландец.

38-летний Макгиди выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год, став серебряным призёром чемпионата России в 2012 году. За годы, проведённые в Москве, ирландец успел не только освоить русский язык, но и проникнуться российской культурой. «Россия оставила в моём сердце особый след. Я до сих пор помню вкус борща и аромат русской бани. А московское метро — это вообще отдельная история. Такая огромная, разветвлённая система, и при этом всегда чисто и аккуратно», — продолжает Макгиди.

Ирландский футболист с теплотой вспоминает, как во время его выступлений за «Спартак» у него было много возможностей погрузиться в богатую российскую культуру. Он с радостью посещал театры, музеи и участвовал в различных культурных мероприятиях, что позволило ему по-настоящему проникнуться духом нашей удивительной страны. «Я очень благодарен за время, проведённое в России. Это был незабываемый опыт, который сильно повлиял на мою жизнь», — подытожил Макгиди.

История Эйдена Макгиди — это не единственный пример того, как иностранные спортсмены, выступавшие в России, сохраняют тёплые чувства к нашей стране. Многие из них после завершения карьеры продолжают интересоваться Россией, её культурой и историей.