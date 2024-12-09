Игрок сборной Сербии по футболу и центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич перенёс операцию на колене. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале московского клуба.

Бабич получил травму в ноябре во время матча Лиги наций против Швейцарии. Несмотря на повреждение, футболист отыграл все оставшиеся игры за «Спартак» в Российской премьер-лиге до завершения первой части сезона.

Операция прошла в одной из клиник Белграда. Информация о сроках восстановления защитника пока не разглашается.

«Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу», — говорится в заявлении «Спартака».