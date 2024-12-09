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9 декабря, 19:11

Защитник «Спартака» Срджан Бабич перенёс операцию на колене

Срджан Бабич после операции. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Срджан Бабич после операции. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Игрок сборной Сербии по футболу и центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич перенёс операцию на колене. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале московского клуба.

Бабич получил травму в ноябре во время матча Лиги наций против Швейцарии. Несмотря на повреждение, футболист отыграл все оставшиеся игры за «Спартак» в Российской премьер-лиге до завершения первой части сезона.

Операция прошла в одной из клиник Белграда. Информация о сроках восстановления защитника пока не разглашается.

«Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу», — говорится в заявлении «Спартака».

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Напомним, в ноябре Бабич покинул Сербию и вернулся в Москву для лечения травмы колена. По прибытии он прошёл магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая выявила растяжение связок коленного сустава.

Анатолий Цейко
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