Защитник «Спартака» Срджан Бабич перенёс операцию на колене
Срджан Бабич после операции. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»
Игрок сборной Сербии по футболу и центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич перенёс операцию на колене. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале московского клуба.
Бабич получил травму в ноябре во время матча Лиги наций против Швейцарии. Несмотря на повреждение, футболист отыграл все оставшиеся игры за «Спартак» в Российской премьер-лиге до завершения первой части сезона.
Операция прошла в одной из клиник Белграда. Информация о сроках восстановления защитника пока не разглашается.
«Желаем скорейшего восстановления и максимального здоровья нашему бойцу», — говорится в заявлении «Спартака».
Напомним, в ноябре Бабич покинул Сербию и вернулся в Москву для лечения травмы колена. По прибытии он прошёл магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая выявила растяжение связок коленного сустава.