Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой редакции Стратегии противодействия экстремизму. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Там указано, что новая стратегия направлена на дальнейшую реализацию госполитики в этой сфере и пришла на смену предыдущей редакции, утверждённой в 2020 году на период до 2025 года.

«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в РФ постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию противодействия экстремизму в РФ», — говорится в документе.

Новая стратегия состоит из 72 пунктов, разделённых на восемь глав, и занимает почти 40 страниц. В ней содержатся общие положения, оценка основных источников угроз экстремизма в современной РФ, а также цели и задачи государственной политики по противодействию этому явлению. Несколько глав посвящены инструментам и механизмам, а также основным этапам реализации стратегии и ожидаемым результатам.