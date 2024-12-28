Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 17:19

В Индонезии спасшийся во время цунами мальчик 21 день выживал в луже воды

The Sun: Мальчик из Индонезии спасся после цунами и выживал 21 день в луже воды

В Индонезии мальчик, которому удалось спастись после разрушительного цунами 2004 года, на протяжении трёх недель выживал в луже воды. Об этом пишет газета The Sun.

Йен Довастон, который является репортёром газеты, вместе с коллегами отправился в Индонезию после разрушительного цунами в 2004 году. Стихийное бедствие унесло жизни 230 тысяч человек. Журналисты в то время освещали последствия катастрофы для телезрителей в Великобритании, когда случайно нашли на одном из пляжей семилетнего мальчика по имени Мартунис. Сотрудники издания спасли несовершеннолетнего и вывезли в безопасное место.

Позднее сам выживший рассказал, что в день цунами успел добежать до дома от футбольного поля, где играл с друзьями. Вместе с мамой и сёстрами они хотели сесть в автомобиль и опередить стихию, но волна настигла их раньше. Мальчик потерял семью, а сам пытался хвататься за любые предметы, попадавшиеся ему на пути. Через какое-то время Мартунис оказался на отмели около лужи пресной воды. Мальчик 21 день находился на этом месте, иногда поедая остатки пищи, которые проплывали мимо.

Репортёр, который нашёл мальчика, отвёз его в приют благотворительной организации Save the Children. Там Мартунис узнал, что его мать и сёстры не выжили. Но позднее он воссоединился с отцом и бабушкой.

США содрогнулись: Мощные стуки из-под земли потрясли Неваду
США содрогнулись: Мощные стуки из-под земли потрясли Неваду

А ранее Life.ru рассказывал, как российская семья смогла выжить в самом смертоносном цунами в истории человечества на Шри-Ланке. Супруги признаются, что вспоминать об этой катастрофе тяжело, а к океану они испытывают страх, который не может пройти до сих пор.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sabina Zak

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Индонезия
  • Дети
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar