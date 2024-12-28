В Индонезии спасшийся во время цунами мальчик 21 день выживал в луже воды

В Индонезии мальчик, которому удалось спастись после разрушительного цунами 2004 года, на протяжении трёх недель выживал в луже воды. Об этом пишет газета The Sun.

Йен Довастон, который является репортёром газеты, вместе с коллегами отправился в Индонезию после разрушительного цунами в 2004 году. Стихийное бедствие унесло жизни 230 тысяч человек. Журналисты в то время освещали последствия катастрофы для телезрителей в Великобритании, когда случайно нашли на одном из пляжей семилетнего мальчика по имени Мартунис. Сотрудники издания спасли несовершеннолетнего и вывезли в безопасное место.

Позднее сам выживший рассказал, что в день цунами успел добежать до дома от футбольного поля, где играл с друзьями. Вместе с мамой и сёстрами они хотели сесть в автомобиль и опередить стихию, но волна настигла их раньше. Мальчик потерял семью, а сам пытался хвататься за любые предметы, попадавшиеся ему на пути. Через какое-то время Мартунис оказался на отмели около лужи пресной воды. Мальчик 21 день находился на этом месте, иногда поедая остатки пищи, которые проплывали мимо.

Репортёр, который нашёл мальчика, отвёз его в приют благотворительной организации Save the Children. Там Мартунис узнал, что его мать и сёстры не выжили. Но позднее он воссоединился с отцом и бабушкой.