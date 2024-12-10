США содрогнулись: Мощные стуки из-под земли потрясли Неваду

В штате Невада зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр подземных толчков находился в 77 километрах юго-восточнее Рино — города с населением более 240 тысяч человек.

Очаг сейсмической активности залегал на глубине трёх километров. Данных о разрушениях или пострадавших пока не поступало. Угроза возникновения цунами отсутствует.