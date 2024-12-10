США содрогнулись: Мощные стуки из-под земли потрясли Неваду
Сейсмологи сообщили о подземных толчках в Неваде магнитудой 5,8
В штате Невада зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр подземных толчков находился в 77 километрах юго-восточнее Рино — города с населением более 240 тысяч человек.
Очаг сейсмической активности залегал на глубине трёх километров. Данных о разрушениях или пострадавших пока не поступало. Угроза возникновения цунами отсутствует.
Ранее на севере Калифорнии произошло землетрясение магнитудой в 7,0. Экстренные службы проводили рассылку с призывом покинуть прибрежные зоны из-за угрозы цунами. В тот же день губернатор ввёл на территории штата чрезвычайное положение.
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