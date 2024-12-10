Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 03:48

США содрогнулись: Мощные стуки из-под земли потрясли Неваду

Сейсмологи сообщили о подземных толчках в Неваде магнитудой 5,8

В штате Невада зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр подземных толчков находился в 77 километрах юго-восточнее Рино — города с населением более 240 тысяч человек.

Очаг сейсмической активности залегал на глубине трёх километров. Данных о разрушениях или пострадавших пока не поступало. Угроза возникновения цунами отсутствует.

Мощное землетрясение произошло у морской границы России и США
Мощное землетрясение произошло у морской границы России и США

Ранее на севере Калифорнии произошло землетрясение магнитудой в 7,0. Экстренные службы проводили рассылку с призывом покинуть прибрежные зоны из-за угрозы цунами. В тот же день губернатор ввёл на территории штата чрезвычайное положение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Belish

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar