Снова в строю: Овечкин продолжит гонку за рекордом Гретцки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поправился от травмы и готов принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Об этом сообщил официальный аккаунт «капиталистов» в соцсети X.

Игра состоится в ночь на 29 декабря, «Торонто» выступит принимающей стороной.

Овечкин временно приостановил свои попытки побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ из-за травмы. На данный момент хоккеист забросил 15 шайб в 18 матчах текущего сезона, что увеличивает его общее количество голов до 868. У Уэйна Гретцки в активе 894 шайбы.