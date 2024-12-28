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28 декабря, 19:07

Снова в строю: Овечкин продолжит гонку за рекордом Гретцки

Овечкин вернётся на лёд в матче против «Торонто Мейпл Лифс» в ночь на 29 декабря

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поправился от травмы и готов принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Об этом сообщил официальный аккаунт «капиталистов» в соцсети X.

Игра состоится в ночь на 29 декабря, «Торонто» выступит принимающей стороной.

Овечкин временно приостановил свои попытки побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ из-за травмы. На данный момент хоккеист забросил 15 шайб в 18 матчах текущего сезона, что увеличивает его общее количество голов до 868. У Уэйна Гретцки в активе 894 шайбы.

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Напомним, в ноябре у Овечкина диагностировали перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что он пропустит от четырёх до шести недель.

Анатолий Цейко
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